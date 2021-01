Traição? Entenda a relação entre Petr Cech e a demissão de Lampard

Petr Cech e Frank Lampard dividiram vestiário no Chelsea durante uma das temporadas mais douradas da história do clube. Juntos, eles conquistaram vários títulos e levaram o nome do clube ao topo do mundo.

Mas a harmonia entre os dois está diminuindo nos últimos anos. O ex-goleiro, após sua passagem pelo Arsenal, voltou ao Stamford Bridge como consultor técnico e de desempenho, embora também tenha atuado como elo de ligação entre o clube e o próprio treinador.

O portal 'Mirror' relata que Cech chegou a atuar em algumas ocasiões até pelas costas de Lampard e, além disso, aponta que o ex-goleiro pode ter motivado a demissão do treinador inglês, ocorrida nesta segunda-feira.

Alguns dos jogadores da equipe estavam insatisfeitos com certos métodos de Lampard, então a opinião de Cech não foi a única razão pela qual o treinador saiu, mas foi fundamental.

O Chelsea, salvo surpresa, colocará Thomas Tuchel à frente da primeira equipe, embora se o técnico alemão não chegar a tempo de liderar os Wolves, a lenda 'blue' poderia fazê-lo em seu lugar.