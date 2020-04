VÍDEO: a luta de Hakim Ziyech para chegar ao topo

Hakim Ziyech é uma dessas centenas de crianças que não têm muita facilidade em chegar ao futebol profissional. O custou muito trabalho e ele conseguiu chegar onde está hoje. A meses de ingressar no projeto do Chelsea na Premier, revisamos sua carreira.

Embora no ano passado ele já estivesse brilhando com o Ajax, com quem acariciou a final da Liga dos Campeões (um gol de Lucas Moura o impediu no último segundo das semifinais), ele finalmente fará o salto para uma grande liga.

Abaixo, analisamos neste vídeo todos os seus esforços para chegar a Stamford Bridge.