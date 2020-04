VÍDEO: a trajetória histórica de Cavani no PSG

Além dos títulos conquistados em sete anos pelo PSG, o atacante uruguaio também se tornou o maior artilheiro da história da equipe, se tornando uma lenda do Parque dos Príncipes.

Hoje, tem futuro incerto. O centroavante se encaminha para o fim do contrato e não renovou. Além disso, é apontado por rumores como alvo do interesse de times de diversos países, inclusive no Brasil.

Enquanto a bola não volta a rolar e as definições não acontecem para a carreira de Cavani, relembramos a trajetória do centroante no clube da capital francesa.