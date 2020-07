Traoré deslocou o ombro e seguiu jogando por 77 minutos

O atacante dos Wolves não suportou o problema físico por todo o jogo, mas só foi substituído 77 minutos depois de ter deslocado o ombro na partida contra o Sheffield United.

Adama Traoré, que enfrenta essa dificuldade há vários meses, acabou sendo substituído pelo treinador português Nuno Espírito Santo, que optou por colocar Dendoncker em campo.

Segundo o jornal 'AS', o jogador sentiu o ombro sair do lugar ainda antes do início do jogo e não quis ficar de fora da partida da última rodada.

"É forte. Seguiu adiante e lutando, entrando em campo. Está na sua cabeça, mas consegue superar", disse o técnico após o jogo.

Traoré já passou por esse problema em campo contra o Tottenham e contra o Manchester United. É possível que ele tenha de passar por cirurgia para resolver o problema.