Treinador da Union Berlin quebra protocolo e abandona quarentena

Outra controvérsia no futebol alemão. Quatro dias antes do Union Berlin-Bayern de Munique, no qual os bávaros retomarão a Bundesliga, o técnico da equipe rival, o suíço Urs Fischer, abandonou a quarentena obrigatória com a qual todas as equipes do campeonato alemão se comprometeram.

Fischer quebrou o protocolo com um acordo e, com a permissão do clube, deixou a quarentena por "razões pessoais", explicaram em 'TMW'.

A mídia confirmou, em qualquer caso, que o técnico do Union Berlin estará no jogo de domingo contra o Bayern de Munique.

Toda a capital está na décima primeira posição, enquanto o Bayern retomará a competição como líder.