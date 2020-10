Treinador rival pediu a camisa de Neymar em pleno 6 a 1

O Paris Saint-Germain passou por cima do Angers sem piedade por 6 a 1. No entanto, o que está dando a volta na França uma imagem bem curiosa.

O treinador do Angers, Moulin, conversa com Neymar no meio da partida. Quando o brasileiro se aproximou da linha lateral, o comandante rival pediu a camisa do atacante brasileiro.

Neymar chegou mais perto e disse que 'sim', daria a camisa ao técnico. "Genial", foi a resposta de Moulin.

A camisa do brasileiro saiu ainda mais pesada devido a sua atuação magistral. Dois gols marcados e uma assistência na goleada.