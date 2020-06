Treinador se machuca ao comemorar gol de Haaland

O cometa Haaland voltou! Graças ao gol do atacante no minuto final da partida, o Borussia Dortmund conseguiu a vitória e continua acreditando, por mais díficil que pareça, no título alemão.

Sem querer, a cabeçada quase de costas da jovem sensação da Europa, teve efeitos no banco de reservas, mas diretamente em Lucien Favre.

As câmeras captaram Favre saltando e erguendo os punhos para comemorar o gol, mas pouco depois ele é visto levando as mãos até a panturrilha esquerda, seguramente com algum problema muscular.