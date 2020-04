Treinar Messi "não se compara a nada"

Em entrevista à Federação Basca de Futebol, Ernesto Valverde disse que trabalhar com Messi é uma experiência que "não se compara a nada". Além disso, afirmou que "se vê-lo jogar ao longe impressiona, de perto impressiona ainda mais".

"É muito difícil perguntar a Messi se já viu isso ou aquilo quando ele está fazendo uma coisa no treino que nem sequer você viu", disse Valverde, bem-humorado.

O argentino é "fácil de treinar" e tem "uma empatia forte" com o grupo, conforme as observações do ex-treinador do Barcelona.

"Tem uma grande ambição por ganhar, e isso faz com que demonstre um grande compromisso com o clube e com o jogo e obriga todos os companheiros a estarem a um nível muito alto", acrescentou Valverde.