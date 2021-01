"Treinar o Real Madrid? Nem tudo o que sai na imprensa é verdade"

Apesar da vitória por 4 a 1 sobre o Alavés, Zinedine Zidane continua a viver uma situação mais do que delicada num Real Madrid cuja temporada tem sido a mais irregular até agora.

A derrota na Supercopa da Espanha e a eliminação na Copa do Rei, os dois títulos mais acessíveis, significaram dois golpes duros para o técnico francês, cuja continuidade a longo prazo no banco está no ar.

Diante de uma possível substituição, um dos nomes mais desejados e populares é Julian Nagelsmann, atual treinador do RB Leipzig, que luta pelo título da Bundesliga com o Bayern de Munique.

O jovem treinador alemão, de apenas 33 anos, é um dos treinadores mais valorizados do continente pelo seu trabalho no clube da famosa marca de bebidas energéticas e o seu bom desempenho tem levado muitos a colocá-lo a médio prazo no Bernabéu.

No entanto, o próprio Nagelsmann se deparou com todos os boatos sobre seu futuro e, embora lisonjeado, quis deixar claro que pensa apenas no time de Leipzig e não perde tempo com as informações que aparecem na imprensa.

“Bom, definitivamente há coisas piores para ler sobre você, mas também sei que as coisas que estão no jornal não são necessariamente corretas ou verdadeiras”, explicou ele antes dos microfones 'Sky Sport' para esclarecer a questão.