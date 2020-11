No começo desse mês de novembro, o Corinthians anunciou a contratação do zagueiro Jemerson. O defensor de 28 anos chega ao clube com um contrato até junho de 2021.

Além dele, a novidade foi Jonathan Cafú, mais um reforço da equipe paulista.

No vídeo acima, você confere como foi um treino especial do Timão, que contou com o 1º dia de ambos os jogadores, além da volta de Jô.