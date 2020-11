Real Madrid treina com intensidade à espera do fim da Data Fifa. DUGOUT

Equipe do Real Madrid fez a primeira sessão de treinamentos desta semana focando no duelo diante do Villarreal no próximo sábado. Ainda sem a presença de parte do elenco que defende suas respectivas seleções na Data Fifa, como é o caso dos brasileiros Vinicius Jr. e Rodrygo, grupo fez exercícios de alta intensidade física e treinos de finalização.