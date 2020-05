Treinos coletivos estão liberados na Espanha

Os clubes espanhóis poderão iniciar nessa segunda-feira (18/05) os treinamentos em grupos com no máximo dez jogadores. LaLiga confirmou a informação após a divulgação das novas normas no Diário Oficial do país.

"Os clubes profissionais poderão desenvolver treinamentos de caráter total dirigidos para uma modalidade esportiva específica, cumprindo com as correspondentes medidas de prevenção e higiene", diz o Diário Oficial.

Cabe destacar que os clubes da região de Madrid e da Catalunha, também são beneficiados pela medida, mesmo estando situados em regiões consideradas de risco, devido a pandemia do coronavírus.