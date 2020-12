Treinos "intensivos" são aposta de Ceni para tentar arrancar

Depois das eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América, Rogério Ceni ganhou tempo para conduzir mais treinos no Flamengo, apostando nas semanas livres para impulsionar a arrancada da equipe em busca do título do Campeonato Brasileiro, o único que resta em disputa na temporada.

O comandante tem o apoio dos principais líderes do elenco desde que chegou e, depois das eliminações, os atletas fizeram questão de reforçar a parceria. Entre conversas, atividades intensas e específicas, Rogério trabalha para evitar que a temporada do Flamengo seja um fracasso.

Com um jogo a menos, o Rubro-Negro soma 42 pontos, oito a menos que o líder São Paulo, hoje com 50. A próxima partida é contra o Santos, no Maracanã, e pode dar início a uma sequência importante para o clube na competição. Isso porque o jogo seguinte também é em casa, contra o Bahia, no dia 20.

Treinos intensos

Com tempo para trabalhar, Ceni tem apostado em atividades intensas com o intuito de trazer também um melhor condicionamento físico aos jogadores. Nesta quinta-feira (10), o presidente Rodolfo Landim, que ficará no Centro de Treinamento pelos próximos dias, reforçou a intensidade dos trabalhos ao comentar sobre uma foto do gramado tirada depois do treino da última quarta-feira (9).

"As fotos do gramado machucado acontecem porque nesse treino (de quarta-feira), o que se resolveu fazer foi dar um treino intensivo para os jogadores em um curto espaço do campo. Então quando isso ocorre no gramado no campo 2, que é um campo de grama plantada, a recuperação inclusive é muito rápida, porque, depois que acaba o treino, você replanta onde a grama foi arrancada e em 24h, no máximo 48 horas o campo está pronto e em iguais condições".

Trabalhos específicos

Durante cada semana livre, a comissão técnica de Rogério Ceni definiu que vai escolher dois atletas para realizarem trabalhos específicos, mais direcionados para a parte física. Nesta semana, Bruno Henrique e Diego Ribas foram os escolhidos. Diego, inclusive, é dúvida para o confronto contra o Santos, por conta de dores na panturrilha.

Clima bom no elenco

Outra aposta de Rogério Ceni é o ambiente positivo do elenco. Depois da eliminação na Libertadores, o time sentiu o baque e por pelo menos dois dias o Ninho do Urubu ficou mais silencioso. Passada a ressaca, no entanto, os jogadores se mostraram mais confortáveis.

Na última terça-feira (8), depois do treino pela manhã, o elenco realizou um churrasco para reafirmar a união e estreitar os laços com os novatos da comissão técnica.