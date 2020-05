A saída de Neymar do Barcelona em 2017 abriu um espaço no tridente formado com Leo Messi e Luis Suárez que ainda não foi preenchido. O clube tentou diversas opções, mas nenhuma agradou tanto quanto o atacante do PSG antes fizera. E o próprio Neymar pode ser a solução para esse "vazio".

Desde a saída do brasileiro para a França, o seu retorno para o Barcelona sempre foi tema de debates e especulações. No início da atual temporada, Neymar fez jogo duro com o PSG para voltar ao Camp Nou, mas sem sucesso. E parece que o Barça tentará repatriar o craque mais uma vez na próxima janela de transferências.

Os catalães desejam a volta de Neymar porque não conseguiram encontrar alguém que pudesse entregar em campo o mesmo que o brasileiro havia feito. E após três anos do ultimo gol do então camisa 11 pelo Barcelona, na final da Copa do Rei contra o Alavés, o clube busca alguém para ocupar este vazio.

Candidatos a essa vaga não faltaram. O primeiro foi Ousmane Dembélé, que mais trouxe lesões e problemas extracampo do que soluções e nunca conseguiu se firmar como titular. Na sequência, Philippe Coutinho, contratado a peso de ouro, também decepcionou e foi emprestado ao Bayern nesta temporada.

Antoine Griezmann, jogador com características diferentes das de Neymar, foi contratado para ser a terceira peça do ataque blaugrana. O francês não se adaptou à função de ponta e já é considerado uma decepção. Por fim, Ansu Fati, jovem de La Masia, também foi utilizado mas não "tomou para si" a posição.

Por tudo isso, Neymar não foi esquecido e o próprio treinador do Barça Quique Setién disse "adoraria treinar" o brasileiro. E mesmo após a saída conturbada, muitos torcedores ainda sonham em contar de novo com o camisa 10 da seleção brasileira.

Na visão da diretoria, porém, a prioridade na próxima janela é o argentino Lautaro Martínez. A crise do coronavírus fez com que as receitas do clube caíssem e isso poderia ser um fator para dificultar a contratação do brasileiro.

Três anos depois, fica claro que o melhor preencherá o vazio deixado por Neymar no MSN é o próprio Neymar.