Três Bolas de Ouro Sub-20 que não vingaram

Ismail Matar (Emirados Árabes Unidos) 2003

Apesar de sua equipe não ter passado das quartas de final, esse meia foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20 de 2003. Ele venceu com os Emirados Árabes Unidos a Copa das Nações do Golfo em 2007. Além de um empréstimo breve no Al Sadd do Catar, ele jogou toda a sua carreira no Al Wahda, de seu país. Embora tenha se tornado uma lenda dos Emirados, ele nunca conseguiu igualar seu nível daquela Copa do Mundo Sub-20 a ponto de convencer no exterior.

Dominic Adiyiah (Gana) 2009

Depois de brilhar na Copa do Mundo de Sub-20 de 2009, não atendeu às expectativas. Poucos sabem disso, mas o Milan pagou meio milhão de euros pela transferência ao Fredrikstad (Suécia) em 2010, mas o jogador nunca teve sucesso na Itália. Não convenceu o nas passagens por Reggina, Partizan, Karsikaya e Arsenal Kiev. Ele acabou na própria equipe ucraniana, passando também pelo Atyrau - do Cazaquistão - e por Nakhon Ratchasima, Sisaket e Chiangmai, na Tailândia. Definitivamente, uma decepção para um jogador de futebol que se esperava ser um dos maiores artilheiros africanos da Europa.

Henrique Almeida (Brasil) 2011

A história de Henrique Almeida é a de um atacante que foi cotado como uma das futuras grandes estrelas do futebol mundial. Foi artilheiro no Mundial Sub-18 e Bola de Ouro no Mundial Sub-20 em 2011, antes de ter minutos no São Paulo e no Vitória. O Granada poderia ter sido sua porta de entrada para o futebol europeu, mas ele não confirmou as expectativas no empréstimo e voltou ao Brasil para sempre. Agora ele atua no Goiás, mas também teve chance no Grèmio. O brasileiro que superou Coutinho na Copa do Mundo Sub-20 em 2011 não brilhou e se tornou um jogador mais comum do que se imaginava.