Três campeonatos voltam neste sábado

O esporte mais popular do mundo já tem atletas treinando em diversos países, mas poucos retomaram seus campeonatos. Neste sábado, mais três ligas europeias voltam a ter partidas dentro da nova realidade.

República Checa, Hungria e Armêmia entram em uma lista que já tinha Bielorrússia, onde as partidas nunca pararam, e Alemanha, Estônia e Ilhas Féroe.

Os checos voltaram a treinar em pequenos grupos em 20 de abril e tiveram dois casos de Covid-19 registrados nesta semana entre atletas, mas voltam a campo mesmo assim, com o jogo entre Teplice e Slovan Liberec, um duelo atrasado da 23ª jornada. A partir da terça-feira, a 25ª rodada passa a ser disputada.

A Hungria também retorna com um jogo atrasado da liga, entre Ferencváros e Debrecen, além das semifinais da Copa, com a partida do Mezokovesd contra o Fehervár e do MTK diante do Honved.

Na Armênia, o campeonato foi reformulado para que tivesse oito rodadas a menos, faltando onze para ser concluído. Neste sábado, o Shirak enfrenta o Lori e o Pyunik recebe o Ararat Arménia, nas duas primeiras partidas da retomada do futebol no país.