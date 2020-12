Três clubes perguntam ao Real Madrid por Kubo

O jornal 'AS' afirma que a Real Sociedad se juntou ao Getafe e ao Betis na lista de interessados em contar com o futebol de Takefusa Kubo, que parece não ter chances de permanecer no Villarreal.

O treinador Emery não vem utilizando o atacante nos últimos jogos e tem dado mais oportunidades a Yeremi Pino, indicando a tendência de saída do japonês após o fim do contrato.

Com isso, a janela de transferências de janeiro deve resultar em uma nova transferência para o jogador de 19 anos revelado pelo Barcelona e pertencente ao Real Madrid.

Kubo esteve em campo durante 688 minutos nas 19 partidas das quais participou nesta temporada. Ele foi titular em sete jogos, marcou um gol e deu três assistências desde sua chegada ao Villarreal.

Na passagem anterior, em empréstimo ao Mallorca, ele disputou 36 duelos, foi titular em 24, marcou quatro gols e deu quatro assistências.