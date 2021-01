Três expulsões em seis minutos na partida entre Granada e Valencia

Na partida entre Granada e Valencia quem levou a melhor foi o conjunto da casa, que conseguiu a virada após sair perdendo graças ao gol de Kevin Gameiro. Um duelo em que as duas equipes terminaram com jogadores expulsos.

Em apenas seis minutos, o Valencia ficou com nove homens em campo e o Granada, com dez. O primeiro a deixar o campo mais cedo foi Jason, que recebeu o segundo amarelo em uma falta polêmica.

O Valencia sentiu o golpe e Gonçalo Guedes foi expulso com um vermelho direto pouco tempo depois. Três minutos depois do cartão de Guedes, o luso conversou com Cordero Vega e o árbitro acabou o expulsando.

Do lado do Granada, Germán foi para o chuveiro mais cedo após matar um promissor contra-ataque do Valencia.