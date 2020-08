Koeman chega a Barcelona para negociar

Ronald Koeman está na Catalunha, onde desembarcou nesta terça-feira. Ainda treinador da seleção dos Países Baixos, ele deve ser oficializado como novo técnico do Barcelona.

'Cadena COPE' flagrou sua chegada à cidade em meio aos fortes rumores de que será a opção para comandar a equipe na próxima temporada após a demissão de Quique Setién.

Segundo a imprensa dos Países Baixos, o presidente do clube, ​​Josep Maria Bartomeu, conversou extensamente com o treinador no último fim de semana para analisar os problemas do time e suas principais ambições.

Além disso, os rumores afirmam que o Barcelona teria pago uma cláusula de rescisão devido ao fato de o contrato com a seleção ser válido até a metade de 2022.

O próprio Koeman já quebrou o silêncio sobre as especulações e garantiu que adoraria ser o novo técnico do time do Camp Nou, onde atuou como jogador.

Antes de pendurar as chuteiras, ele vestiu a camisa do Barcelona entre os anos de 1989 e 1995, acumulando 253 jogos e 82 gols.