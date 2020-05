Três joias que podem deixar o Barça B

O Barcelona precisa ficar esperto com o seu time B para não acabar sendo surpreendido na próxima janela de transferências, como explica o jornal espanhol 'Sport'.

Apesar de alguns jogadores já estarem sob as ordens de Quique Setién e serem frequentes nos treinamentos e relações do time principal, outros encerram o contrato em breve e despertam a atenção de outros clubes, como é o caso de Kike Saverio.

O atacante disputou 22 partidas até a parada provocada pela pandemia do novo coronavírus e o clube trabalha na ampliação do seu contrato. No entanto, clubes como Borussia e Leicester seguem seus passos.

Por outro lado está Lazar Carevic, jogador que o clube catalão também gostaria de segurar. Porém, as suas lesões estão complicando as coisas, já que foram apenas oito jogos nas últimas duas temporadas.

Por último, Chumi que fez a sua estreia no time principal e sabe que tem mercado. Clubes como Cádiz e Tenerife gostariam de contar com os serviços do zagueiro de 21 anos.