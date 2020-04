Três meias e um zagueiro: a lista de compras da Inter

O mercado de transferências ainda nem começou, mas a Inter já tem uma lista de candidatos. É melhor prevenir do que remediar.

As prioridades da Inter são: contratar um meia e melhorar a defesa com a chegada de uma zagueiro. Em Milão já existem candidatos para todos os postos, de acordo com 'La Gazzetta dello Sport'.

O zagueiro favorito da Inter é Jan Vertonghen, do Tottenham. Seu contrato chega ao fim no verão, o que o transforma em uma alternativa mais do que interessante.

As dúvidas estariam no meio de campo, com três alternativa. Artudo Vidal, do Barcelona, agrada muito e o acompanham há alguns meses. Além do chileno, Corentin Tolisso, do Bayern, e Gaetano Castrovilli, da Fiorentina, também aparecem na lista de desejos.