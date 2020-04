Três meses de prisão domiciliar para Prijovic por violar confinamento

O atacante da Seleção Sérvia Aleksandar Prijovic foi condenado pela Justiça sérvia a três meses de prisão domiciliar por não respeitar as restrições impostas no país dos Balcãs para combater a epidemia do COVID-19.

De acordo com a agência de notícias Tanjug, que cita fontes do gabinete do promotor de Belgrado no domingo, Prijovic, jogador do Al Ittihad, foi condenado por não cumprir as normas de saúde em vigor durante a pandemia.

Prijovic, 29 anos, foi preso na sexta-feira passada em um hotel de Belgrado com cerca de vinte pessoas, que se reuniram para beber, apesar da proibição de reunir mais de cinco pessoas em espaços fechados.

O governo sérvio impôs uma série de medidas para impedir a propagação do coronavírus, incluindo um toque de recolher entre 17h e 5 da manhã nos dias úteis e uma proibição completa aos domingos. Atualmente, na Sérvia existem 1.624 casos confirmados de coronavírus e 44 mortes.