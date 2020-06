Três motivos para Zidane temer os de baixo

O Real Madrid volta a campo neste domingo, um dia depois de mais um jogo sem vitória do Barcelona. Com uma partida a mais, os catalães agora lideram com apenas um ponto de vantagem e podem ver o time de Zidane aumentar para dois pontos a distância que era de apenas um até o início desta rodada.

O adversário é justamente quem está no extremo oposto da tabela. O Espanyol é o atual lanterna da competição, com apenas 24 pontos em 31 jogos. A equipe que recém demitiu seu terceiro técnico na temporada perdeu três dos últimos cinco jogos e aparenta não ser um grande obstáculo para o time da capital atingir seus objetivos.

No entanto, a vida de Zidane nem sempre é tão fácil contra equipes da parte inferior da classificação. O gigante do Bernabéu perdeu apenas três partidas nesta edição do campeonato, sempre diante de times que estavam na metade de baixo: Mallorca, Levante e Betis.

As três ocasiões foram em jogos fora de casa, como o deste domingo, e sempre levaram o time a perder a lideraça na disputa com o Barcelona. O técnico francês sabe do desafio e demonstrou isso na coletiva de imprensa deste sábado.

Vale sempre lembra também que boa parte dos adversários derrotados ao longo da competição estavam também na parte inferior da classificação, no entanto as únicas derrotas servem de alerta para o Real Madrid.