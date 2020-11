Três nomes que podem ocupar o lugar de Tuchel

Os maus resultados do PSG no início da temporada da Ligue 1, e especialmente na Champions, deixam Thomas Tuchel no ponto de mira.

O time de Paris já estuda algumas possibilidades para substituir o ex-treinador do Borussia Dortmund. O jornal 'L'Équipe' chegou a elaborar uma lista com os nomes que mais têm força.

Um dos escolhidos é Thiago Motta. Em declarações ao 'RMC', o ex-jogador de Barcelona e PSG deixou no ar a possibilidade de assumir o comando da equipe.

Outro nome forte é o de Massimiliano Allegri. Desde a sua saída da Juventus, o técnico italiano ainda não encontrou um projeto que o convença.

Por último, o preferido de Leonardo é Mauricio Pochettino. O argentino ainda sonha com o Manchester United, mas poderia aceitar uma oferta do PSG.