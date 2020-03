Três opções caso o coronavírus force o fim da Serie A

As autoridades do futebol italiano se reuniram nesta terça-feira com membros da UEFA e da FIFA para tratar do futuro no futebol do país, que é afetado de forma grave pelo coronavírus.

O país teve suspensas todas as atividades esportivas até o dia 3 de abril. Ou seja, nada de futebol até a segunda ordem. Inclusive, não é descartado o cancelamento das competições.

O governo levou em conta os dados da OMS, que apontam a existência de 6.387 pessoas contaminadas pelo coronavírus no país e 366 mortes - números registrados na segunda-feira, dia da decisão.

Uma das alternativas caso seja necessário terminar o Campeonato Italiano seria encerrá-lo sem campeão. A medida seria histórica e exigiria um método da federação para determinar os classificados para Champions e Europa League.

Outra possibilidada é declarar o fim do torneio e utilizar a classificação do momento do cancelamento como a tabela que decreta quem é campeão, quem tem direito às vagas e quem é rebaixado.

O último cenário seria utilizar a classificação do momento do cancelamento para determinar confrontos de mata-mata que encurtariam as disputas e definiriam título, rebaixamento e classificados.