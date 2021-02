Três pontos com sabor francês para o Real Madrid

Com uma grande lista de desfalques, o Real Madrid precisou tirar leite de pedra para criar um XI que oferecesse perigo ao Getafe: Odriozola, Carvajal, Rodrygo, Sergio Ramos, Militão, Kross, Hazard e Lucas Vázquez não puderam ajudar a equipe merengue.

O jogo começou com um ritmo bastante lento, com a equipe da casa sendo superior, com maior posse de bola e conseguindo recuperar a bola rapidamente.

As maiores chances merengues vieram de bola parada. Primeiro, uma falta cobrada na área, ela fica viva e Casemiro chega rasgando, mas jogou por cima do gol. Logo depois, Benzema cabeceou na entrada da pequena área em escanteio cobrado e carimbou o travessão.

As equipes trocaram cruzamentos na pequena área, mas as zagas de ambos os lados funcionaram bem e foi preciso tentar de longe. Com isso, Marcelo tocou para Modric na intermediária, ele chutou forte e rasteiro no meio do gol. O goleiro Soria fez uma boa defesa e afastou para escanteio.

Parecia essa a chave, mas os dois times acabaram indo ao intervalo sem gols no placar.

O 2º tempo foi praticamente um outro jogo, com um ritmo totalmente diferente e as equipes arriscando mais.

Após uma breve superioridade do Getafe, foi a vez do Real mostrar as garras: Asensio fez uma bela enfiada para Benzema na área, ele chutou cruzado rasteiro e Soria desviou com a ponta dos dedos.

A resposta veio com um contra-ataque puxado por Kubo, onde ele tocou para Aleñá, que acionou Cucurella na entrada da área. O camisa 15 tentou cruzar na pequena área, mas foi travado por Varane na hora certa.

E apenas dois minutos, veio o tão merecido gol: Vinicius recebeu na intermediária e cruzou na marca do pênalti para Benzema subir sozinho e abrir o placar.

Depois do gol, o Getafe não abaixou a cabeça e tentou reagir, mas poucos minutos depois o Real já fazia seu segundo gol: Marcelo chegou em linha de fundo, cruzou à meia-altura no 1º pau e Mendy desviou de carrinho para o fundo do gol.

Duas assistências brasileiras, dois gols franceses e um time de Zidane que respirava aliviado.

Logo após esse segundo gol, o ritmo voltou a diminuir, mas o time visitante precisava buscar uma reação a todo custo.

Porém, a equipe da casa não quis saber de se arriscar e valorizou a posse de bola no tempo que restava.

O Getafe continuou pecando nos erros de passe e não conseguiu fazer dano a um Real Madrid que conquistou três importantes pontos para se aproximar do líder Atlético de Madrid.