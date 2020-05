Três pontos que colocam o Hoffenheim na briga pela Europa

Segunda vitória seguido do Hoffenheim desde que a Bundesliga voltou a ser disputada. Um gol solitário de Bebou no finalzinho do primeiro tempo colocou na a equipe azul e branca na parte alta da tabela.

O Mainz até criou mais, mas quem anotou foi Ihlas Bebou, aproveitando o passe de Diadie Samassekou e batendo sem chances para o goleiro Müller.

Com a vitória o Hoffenheim entrou de vez na briga por uma vaga na próxima edição da Europa League. O time de Alfred Schreuder chegou aos 42 pontos e é o 7º colocado, atrás do Wolfsburg (último na zona de classificação) pelos critérios de desempate. Já o Mainz 05 continua na 15º colocação com 28 pontos.

Na próxima rodada o Hoffenheim visita o Fortuna Düsseldorf (16º), enquanto o Mainz 05 encara o Frankfurt (12º).