Três regras do futebol que nem todo mundo conhece

Pênaltis, faltas, impedimentos... todas essas são situações ou jogadas comuns no mundo do futebol, mas o esporte reserva situações inusitadas que exigem um conhecimento mais aprofundado das regras.

É possível marcar um gol com o ponta pé inicial? No futebol profissional, essa é uma tentativa difícil de se ver, mas valerá gol sempre que acertar o gol dos adversários. O mais curioso é que, se for contra o próprio gol, será marcado escanteio para o oponente.

Outra situação: o goleiro tem a bola e atira com a mão no gol rival e a bola entra. O gol não valeria e o árbitro deveria marcar tiro de meta. Por outro lado, se acertasse com o pé, claro, seria válido.

Um gol com postes redondos parece padrão em todos campos de futebol. A verdade é que não é uma obrigação, mas uma preferência, uma moda. É verdade que eles são mais seguros do que outras formas, como quadrados ou retangulares.