Três semanas para Sergio Ramos decidir seu futuro

Sergio Ramos está totalmente focado em sua recuperação. Ele passou pela sala de cirurgia para se submeter a uma cirurgia no joelho e voltar a campo o mais rápido possível é a única coisa que interessa ao capitão do Real Madrid agora.

Além dessa recuperação, Ramos tem que pensar no futuro. Porque o Real já lhe fez uma oferta para prolongar o contrato, que termina neste verão.

No Real Madrid, a decisão tem data marcada. O portal 'Marca' afirma que a entidade merengue deu prazo até março para responder à oferta de renovação.

Sergio Ramos tem exatamente 25 dias para dizer sim ou não à proposta dos merengues. Ele ainda tem espaço para pensar sobre isso se tiver dúvidas.

A fonte explica que a próxima semana pode ser decisiva. Sergio não quer que o Real Madrid espere muito, por isso pode dar uma resposta mais cedo do que o esperado.

De acordo com as últimas informações, a renovação estaria paralisada. O Real Madrid teria proposto um contrato de duas temporadas com redução salarial, mas o zagueiro gostaria de manter os 12 milhões por ano que atualmente recebe. Esse seria o ponto que separa as duas partes, pelo menos até o momento.

Ramos não seria o único a receber recentemente uma oferta. Lucas Vázquez, acrescenta 'Marca', também tem na mesa outra proposta de renovação. E, como no caso do sevilhano, o Real deixou bem claro que essa proposta expirava no final de março.