Três toques, gol de Griezmann e Barça na frente

O Barcelona voltou a ficar na frente no placar contra o Atheltic Club no Camp Nou. Após o empate dos 'leões', os azulgranas pressionaram e recuperaram a dianteira em 15 minutos.

Tudo começou com Pedri na frontal da área. O jovem espanhol levantou a cabeça e viu Dembélé com liberdade. O francês foi um dos grandes nomes do Barça.

O camisa '11' recebeu a bola e, quase sem dominar lançou Mingueza. O lateral surgiu como uma flecha, ganhou a linha de fundo e cruzou para Griezmann só empurrar para as redes.