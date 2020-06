CR7, Buffon e as tretas de família na Juventus

A derrota da Juventus para o Napoli na final da Copa da Itália não para de causar repercussão. O time de Sarri e Cristiano Ronaldo sofreu uma enxurrada de críticas de todas as partes.

Elma Aveiro, irmã do craque português, utilizou as redes sociais para defender o atacante das críticos. "O que mais você pode fazer? É isso e não passa disso. Por isso, meu querido, sozinho você não faz milagres. Não consigo entender como se joga assim. Enfim... Cabeça erguida, mais você não pode fazer, meu rei", escreveu Elma.

Muitos fãs comentaram a publicação, alguns apoiando a opinião de Elma e outros criticando a sua postura. Quem também entrou na polêmica foi Ilaria D'Amico, esposa de Buffon.

"Pertenço a velha escola: membros da família, irmãos e esposa não usam as redes sociais, porque muitas vezes maridos e irmãos não gostam disso. Se eu fosse jogador de futebol, gostaria de expor as minhas ideias, mas não gostaria que Gigi Buffon ou minha mãe escrevessem em vez de mim. Os membros da família não precisam se tornar comentadores" disse a esposa do goleiro em declarações a 'Radio 1'.