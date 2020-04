Trezeguet aconselhou PSG a comprar o passe de Icardi

David Trezeguet, ex-jogador de futebol francês de ascendência argentina, fez declarações ao 'Le Parisien', no qual quis recomendar ao Paris Saint-Germain que não pensasse duas vezes em comprar o passe de Mauro Icardi.

Para Trezeguet, o atacante argentino recuperou sua forma na equipe parisiense, então o melhor seria pagar à Inter de Milão o valor acordado no momento de sua transferência, a fim de mantê-lo em sua posse.

"Ele deveria adquiri-lo, principalmente por causa de sua idade, 27 anos. Há muito poucos atacantes com seu nível disponíveis no mercado com essas estatísticas. Embora ele tenha jogado menos, é melhor tê-lo com você do que contra você", explicou.

"Entendo o interesse da Juventus, não é novidade. Estamos falando de um atacante único com eficiência formidável", acrescentou sobre o argentino, que comemorou 20 gols em 31 jogos oficiais com o PSG.

Obviamente, os franceses planejam pedir aos italianos que abaixem o preço do Icardi, já que está fixado em 70 milhões de euros, valor que consideram alto demais.