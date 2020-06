Trincão brilha com luz própria no tropeço do Sporting de Braga

Foi um show com todas as letras, mas não teve um final feliz. Francisco Trincão pode ter sido o 'MVP' da partida contra o Santa Clara, mas Carlos roubou todo o protagonismo ao marcar o gol da vitória para o modesto clube de Açores.

O Sporting de Braga começou ganhando graças ao gol de Fransergio Rodri, de pênalti. Pênalti sofrido por Trincão, após 20 minutos de jogo.

O Santa Clara, uma das revelações do ano, juntamente com Famalicão, empatou antes do intervalo, através de Thiago Santana, e com 1-1 o jogo foi ao intervalo.

Mas Trincão queria mais. Ele queria que este fosse o seu jogo, e ele brilhou, pelo menos por alguns minutos, quando aos 56 minutos marcou um golaço que fez a torcida 'culé' começar a salivar.

E o Santa Clara empatou novamente logo depois, depois que Custódio decidiu dar um descanso a sua jovem estrela. O Sporting de Braga parecia fadado a se contentar com um empate, depois do doblete de Thiago Santana, mas não foi bem assim.

Porque nesta rodada os grandes de Portugal estão com todo o gás. Carlos, aos 90 minutos, marcou o gol da vitória para os de Açores.

No final, uma derrota amarga para o Sporting de Braga, que pode encontrar o mínimo de conforto no desempenho excepcional mostrado por Trincão. Se ele mantiver o nível e a sorte e seus companheiros de equipe o acompanharem, garantir uma posição na Europa não deve ser difícil.