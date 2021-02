Trincão celebra o seu primeiro gol comprando um Lamborghini Huracan EVO

Um semana de fortes emoções para Francisco Trincão, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Barcelona após 27 jogos com a camisa 'culé'.

Horas depois de balançar as redes contra o Betis pelo Campeonato Espanhol, a concessionária JM Automoción anunciou a compra por parte do jogador de um Lamborghini Huracán EVO avaliado em 250.000 euros e que conta com 640 cavalos de potência.

"Entrega muito especial do espetacular Lamborghini Huracan EVO para o jogador do Barcelona Trincão. Aproveita e muito obrigado pela confiança!", escreveu a concessionária nas redes sociais.

Trata-se de um carro para lá de exclusivo, já que em 2020 foram vendidas apenas nove unidades em toda a Espanha. Mas esse não é o primeiro carro de luxo do jovem jogador.

Graças ao acordo do Barça com a Cupra, Trincão já tem um Cupra Formentor na sua garagem, um carro com 310 cavalos de potência.