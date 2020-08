Trincão chegou chegando no Barça: "Sempre soube que tenho qualidade"

Francisco Trincão só pensa em defender as cores do Barcelona. O jovem foi contratado há algum tempo, mas teve que esperar para poder ser apresentado.

"É um orgulho, um passo muito importante para mim. Estou muito feliz. Não esperava. Sempre soube que tenho qualidade, mas confesso que não estava esperando alcançar algo desta dimensão tão cedo", disse Trincão em entrevista aos canais do Barcelona.

Perguntado sobre as suas referências, Trincão falou de si mesmo: "Vejo os meus jogos para saber o que mal e o que fiz bem. Eu mesmo sou a minha referência", completou.

"Sei que as pessoas passaram a olhar para mim de outra forma, acompanham mais o que faço dentro e fora do campo, mas não faz diferença para mim. Sou o mesmo, faço exatamente o mesmo que fazia, com o intuito de melhorar todos os dias", concluiu.