"Trincão marcará uma década"

Na próxima temporada, Francisco Trincão será um dos jogadores a ser observado no elenco do Barcelona. Contratado de forma surpreendente na última janela de mercado, o jovem jogador luso já mostrou o seu desejo de vestir a camisa azulgrana.

O presidente do Braga, Antônio Salvador, rasgou elogios ao jogador. Acredita que o jovem fará história no mundo do futebol, o que revelou em uma conversa virtual com os torcedores.

"Vamos perder um jogador que vai marcar uma década. Está vendido ao Barcelona", explicou, ao mesmo tempo que confirmou que o Braga manterá quase todo o seu elenco atual.

Na atual temporada, Trincão marcou sete gols e deu sete assistências em 30 partidas, sendo titular em 13 oportunidades.