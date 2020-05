Trincão nem chegou ao Barça e já pode sair

A contratação de Francisco Trincão, atualmente no Braga, pelo Barcelona pegou o mundo do futebol de surpresa. O jogador desembarcaria na Cidade Condal no dia 1º de julho, mas a crise provocada pelo coronavírus adiou um pouco os planos.

O Barça pagou ao Braga 31 milhões de euros e estipulou uma multa rescisória de, nada mais, nada menos que 500 milhões de euros.

Porém, pode ser que Trincão não vista a camisa azulgrana na próxima temporada, é que de acordo com o jornal 'Sport', o meia-atacante desperta o interesse de várias equipes que desejam o seu empréstimo.

Atalanta, Juventus e Benfica poderiam servir para dar mais rodagem e experiência ao novo contratado auzlgrana.