Adama Traoré, De Gea e Sergio Reguilón não conseguiram recuperar a bola após 20 passes na roda de bobinho e sofreram com os tapas dados pelos companheiros.

Confira no vídeo acima a atividade descontraída antes do jogo no Johan Cruyff Arena, que será o palco do amistoso entre Países Bajos e Espanha, que se preparam antes das partidas da Liga das Nações da UEFA.