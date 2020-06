Trippier confessa: "Todo mundo adora Simeone"

Uma das surpresas agradáveis ​​do Atlético de Madrid na temporada 2019-20 foi o desempenho regular de Kieran Trippier. O lateral inglês chegou depois de uma passagem pelo Tottenham e voltou ao seu melhor nível em Madri.

Em um bate-papo nas redes sociais, ele se mostrou encantado por fazer parte da equipe rojiblanca e lamentou não poder ter sido operado no Tottenham na última temporada, que era quando ele precisava.

"Se eu soubesse, teria feito antes. Não queria chegar ao fim da minha carreira e me arrepender de não ter aceitado esse desafio", começou Trippier.

"Sou um jogador melhor do que na temporada passada no Tottenham. Lutei por meses com a virilha e a pélvis e finalmente fiz uma cirurgia após as férias de inverno. Deveria ter feito isso na última temporada nos 'spurs', mas as pessoas não querem fazer cirurgia ", lamentou com resignação.

Trippier insistiu com suas lesões: "Cheguei ao ponto de não poder mais e ter que parar nesta temporada, mas deveria ter feito isso na passada".

Em sua análise desta campanha, Trippier elogiou Diego Pablo Simeone. "Ele é um dos melhores técnicos. Todo mundo o adora. Eu tive que melhorar minha defesa e sei que não há ninguém melhor para aprender do que o treinador. Ele é incrível com a equipe e individualmente. É uma alegria jogar para ele", explicou.

"Não posso falar o suficiente dele. Estou aqui apenas uma temporada e gostaria poder ter chegado antes", concluiu o jogador inglês.