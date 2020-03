Trippier responde a Klopp: "Podem reclamar o quanto quiser"

Jürgen Klopp, depois que o Atlético de Madrid eliminou o Liverpool da Champions League, analisou o duelo de Anfield e não hesitou em criticar o jogo da equipe de Cholo Simeone.

"Não entendo por que o Atleti joga dessa maneira com a qualidade que tem", afirmou o técnico da equipe 'red', declarações que continuam causando agitação na capital espanhola.

Por esse motivo, Kieran Trippier defendeu o jogo de sua equipe em uma declaração dada a 'Mirror', com a qual não hesitou em responder bruscamente ao técnico alemão.

"Traçamos um plano e conseguimos. As pessoas têm a percepção de que somos uma equipe defensiva, mas acho que elas estão se deixando levar pela maneira como jogamos contra o Liverpool. Se você for lá e enfrentar esse time, será nocauteado por 6-0", afirmou o rojiblanco.

Ele acrescentou: "Não sei o que as pessoas estavam esperando. Você vê os especialistas reclamando porque defendemos, mas eles esperavam que jogássemos no futebol ofensivo, especialmente com o Liverpool jogando da maneira que vem jogando?"

"Eles podem reclamar o quanto quiserem"

Além disso, Trippier comentou à mídia inglesa: "Sabíamos que eles explodiriam devido à quantidade de pressão aplicada e à quantidade de energia que colocaram no jogo. Sabíamos que eles iriam desacelerar. Demoramos mais de 100 minutos, mas vencemos por 3-2".

"As pessoas podem reclamar o quanto quiserem, mas achamos que era necessário para esse tipo de jogo. Você precisa ir lá com um plano e nós fomos. Tivemos que defender, mas o mais importante é que obtivemos a vitória", disse o zagueiro inglês.