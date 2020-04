Trippier revelou por que saiu do Tottenham

Semifinalista na Copa do Mundo da Rússia e homem importante no Tottenham, Kieran Trippier deixou a Premier League em busca de novas experiências no Atlético de Madrid.

O lateral explicou o motivo pelo qual resolveu mudar de ares. "Não queria chegar ao final da minha carreira e não ter jogado fora do meu país", explicou em entrevista ao 'Football Focus'.

E apostou por uma aventura em LaLiga: "Estou no lugar perfeito e acredito que era o momento certo para dar um passo a frente e jogar com Simeone", disse o inglês.

A temporada passada foi um pouco mais complicada para Trippier: "Foi difícil. Lutar contra as lesões desde outubro. Mas joguei grandes partidas. Provavelmente fui um pouco egoísta em momentos em que deveria ter dado um passo atrás e pensar mais na equipe".

"Estava jogando com dores e não fiz a minha melhor temporada. Admito, mas estou feliz por ter superados momentos complicados como esse. Se voltar a acontecer, sei como enfrentá-los", concluiu.