Trippier se desentendeu com o Tottenham antes de ter ido ao Atlético de Madrid

Kieran Trippier desembarcou no Atlético de Madrid para aproveitar uma oportunidade que o jogador viu em sua carreira. No 'Podcast_TGB', o zagueiro disse que soube que o Tottenham estava procurando um time para o jogador antes dele sair.

"Ouvi de pessoas que confio que o Tottenham estava tentando se livrar de mim e me ofereceu a clubes", disse ele.

Trippier explicou que foi falar com Daniel Levy quando soube do interesse e da oferta do Atlético de Madrid: "Eu lhe disse que tive a oportunidade de ir ao Atlético de Madrid e perguntei se fazia parte de seus planos. Ele não disse nem sim nem não quando fui ao escritório dele. Então, como jogador, pensei que não haveria problema".

"Em março ou abril, ouço de pessoas em quem confio que tentaram se livrar de mim, oferecendo-me a clubes", reiterou um Trippier que acabou pulando para o Atlético e se tornando um jogador importante no time de Simeone.