David Bettoni estará à frenta da equipe do Real Madrid contra o Alavés neste sábado pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Veja aqui as prováveis escalações.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do auxiliar de Zinedine Zidane, que assume o comando enquanto o treinador está afastado por conta da Covid-19.