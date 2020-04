Troca-troca: agora é a vez de Kanté por Coutinho?

De mãos e pés atados financeiramente até que as coisas melhorem, o Barcelona vê nas trocas uma possibilidade de se reforçar para a próxima janela de transferências.

Diante disso, o jornal 'Mundo Deportivo' traz em sua capa desta quarta-feira a foto de N'Golo Kanté. Com o título: 'Opção Kanté', levantando a possibilidade de uma troca com Philippe Coutinho.

Nas últimas semanas, o Chelsea se mostrou o clube mais interessado no brasileiro e o Barça poderia aproveitar esse interesse para se reforçar com um jogador mais físico no meio de campo.

Paralelamente, 'L'Équipe' anunciou que o preço do jogador francês gira em torno aos 70 milhões de euros, o que permitiria uma troca de igual para igual pelo brasileiro, atualmente emprestado ao Bayern.

O único problema para o Barcelona é que Kanté já não é um jovem. Aos 29 anos, o meia ainda tem muito futebol pelo frente, mas parece que está perto de encarar a última etapa da sua carreira.

Coutinho tem 27 anos. A pergunta é: o Barcelona se arriscará a perder a maior contratação da sua história em uma troca?