"Trocar Alaba por Sané? Isso aqui não é um bazar

Manchester City e Bayern de Munique possuem interesses cruzados. Os ingleses querem David Alaba e os alemães Leroy Sané, por isso, os rumores apontavam para uma possível troca.

'Bild' publicou nesta quinta-feira que essa opção passou a ser algo tangível, mas que o lateral austríaco teria dito 'não'. E para terminar que colocar por terra qualquer especulação, o mandatário bávaro Karl-Heinz Rummenigge tratou de desmentir tudo.

"Não estamos em um bazar", disse o presidente do clube alemão em declarações ao diáio "TZ". "Isso é um conto de fadas e não tem nada a ver com a realidade", completou.

O cartola deixou claro que o clube alemão paralizará todos os seus movimentos, já que prefere esperar para saber como as finanças do clube serão afetadas pela pandemia do coronavírus.

"Atualmente só estamos falando com aqueles jogadore que terão os contratos encerrados em 2021. Me refiro a Neuer, Müller, Thiago, Alaba e outros", concluiu.