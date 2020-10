Com Covid-19, Ander Herrera desfalca o PSG contra o Manchester United

O PSG entrará em campo nesta sexta-feira sem Ander Herrera, que testou positivo para Covid-19 e será desfalque para Thomas Tuchel contra o Nîmes.

Em entrevista prévia à partida da sétima rodada do Campeonato Francês, o próprio treinador alemão confirmou o resultado do jogador: "Testou positivo para o vírus e não treinou conosco".

Além do jogo desta sexta, Ander Herrera também deverá estar ausente na estreia da Champions League, na próxima terça-feira, contra o Manchester United.

O treinador falou sobre outras ausências para enfrentar o Nîmes. "Temos muitos desfalques. Draxler, Verratti e Marquinhos voltaram lesionados das seleções. Kurzawa e Di María estão suspensos. Danilo deve se unir ao grupo, mas esteve em contato com Cristiano Ronaldo e tem que ficar afastado do elenco. Dagba fez um novo teste. Bernat está lesionado, Kehrer também e Icardi se lesionou no joelho na semana passada".

Vindos de sequência de jogos e viagens com suas seleções, Neymar e Mbappé, as duas maiores estrelas do time, também são dúvida. "Temos que ter responsabilidade com eles. Acho que só teremos 12 ou 13 jogadores disponíveis", afirmou Tuchel.