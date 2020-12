Tuchel, com muito em jogo contra o Manchester United

Todas os olhares estão no Old Trafford nessa quarta-feira. O Manchester United-PSG será acompanhado de perto pelos fãs do esporte.

Segundo 'El Chiringuito', a diretoria do clube francês poderia optar por destituir Tuchel se o PSG não vencer o United. De fato, já teriam um favorito para a sucessão.

A fonte anteriormente citada afirma que o PSG estaria interessado em contratar Pochettino se o time francês perder nessa quarta-feira. Tudo dependerá do resultado desse embate.

Não param de aparecer pretendentes ao argentino. O jornal 'Marca' especulou hoje um possível futuro no Real Madrid como substituto de Zinedine Zidane.

Para você, Pochettino faria um trabalho melhor no PSG?