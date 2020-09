Tuchel confirma: Neymar enfrentará o Olympique de Marseille

Neymar entrou na convocatória do PSG para a partida contra o Olympique de Marseille (confira as prováveis escalações de PSG e Olympique de Marseille). Tuchel ficou com a lista até domingo e, finalmente, o brasileiro está nela.

Mas o '10' não será o único alemão que o técnico alemão recuperará após passar o coronavírus. E é que Di María, Keylor Navas e Leandro Paredes também estão entre os 21 citados para o confronto.

Além disso, Draxler pode estar no jogo depois de se recuperar de algum desconforto no adutor que o afastou da primeira partida contra o Lens.

Outra novidade é a Alessandro Florenzi. O lateral, recém-chegado a Paris, escorregou para a lista e pôde até jogar os primeiros minutos com a camisa do PSG.

Estes são os convocados por Tuchel para o PSG-Olympique de Marseille: Navas, Rico, Bulka, Bakker, Bernat, Dagba, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Ruiz, Verratti, Neymar, Di María, Kalimuendo e Sarabia.