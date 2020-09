Neymar, Di María e Paredes estão liberados para jogar

Neymar voltou a treinar nessa sexta-feira, um dia após os atuais campeões franceses estrearem na temporada 2020/21 com derrota (1 a 0) na casa do Lens. Neste sábado, o técnico confirmou que ele poderá atuar no próximo jogo.

O craque brasileiro foi um dos vários desfalques do PSG no jogo da quinta-feira pelo Campeonato Francês. Assim como outros seis jogadores importantes, ele teve que passar por quarentena.

Em entrevista na véspera da partida contra o Olympique de Marselha, o treinador Thomas Tuchel confirmou que Neymar, Di María e Paredes estarão de volta, mas que outros três nomes importantes seguem ausentes.

"Icardi, Marquinhos e Mbappé estão fora. Todos os outros estão com o grupo, aqueles que voltaram farão sessões em pequenos grupos e teremos outro treino amanhã de manhã, e então decidiremos quais jogadores poderão disputar esta partida", explicou o treinador.

Mbappé, Marquinhos e Icardi terão de esperar. Após seus resultados positivos para o novo coronavírus, eles seguem trabalhando separadamente.