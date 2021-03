Tuchel confirmou: Bruno Fernandes recusou o PSG para ir ao United

Chelsea e Manchester United se enfrentam neste domingo em jogo válido pela 26ª rodada da Premier League. Na entrevista prévia ao confronto, o técnico 'blue' falou sobre a principal arma do time adversário. Thomas Tuchel revelou que Bruno Fernandes foi alvo de sua ex-equipe.

"Tentamos tornar essa transferência realidade. Foi logo quando eu cheguei. O meu primeiro diretor esportivo em Paris conhecia-o muito bem. Vimos muitos jogos dele. Lutamos muito para criar um vínculo com ele e trazê-lo para a equipe. Tentamos e ele foi para outro lado. É uma pena para nós termos de jogar contra ele", disse o técnico Thomas Tuchel, ex do PSG.

Aos 26 anos, o português soma 60 partidas com a camisa do Manchester United, com 54 titularidades, 34 gols e 23 assistências. Tuchel lembrou que tamanho protagonismo não é novidade.

"Era a grande figura do Sporting, um goleador eficiente, mas também capaz de fazer os que estavam ao lado dele jogar. Vir de Portugal, de uma liga competitiva e de um clube grande - mas que não era de um campeonato dos mais fortes - e dar o salto para um dos maiores clubes da Premier League e da Europa... Ter este impacto... Tenho imenso respeito por ele. Teve um impacto enorme. É preciso ser do mais alto nível para o conseguir, pois é algo quase impossível. Teve um impacto indescritível e inacreditável", elogiou.

Com 15 gols nesta edição da Premier League, Bruno Fernandes ocupa o segundo lugar da lista de artilheiros da competição.